Quelque 1.475 enfants atteints de paralysie cérébrale ont bénéficié au niveau national et jusqu’à la fin du mois de mars dernier d'examens, de consultations et d’interventions chirurgicales, a-t-on appris samedi du président de l’association nationale "Amel El Hayat" de protection des enfants atteints de cette maladie, Sid-Ahmed Mokaddam. En marge de la dernière journée des activités de la caravane médicale et chirurgicale de solidarité avec les enfants malades, M. Mokaddam a indiqué que "plusieurs enfants bénéficient d'examens médicaux et chirurgicaux et d’injections de toxine, dans le cadre de caravanes médico-chirurgicales" organisées par son association.

Celle-ci a sillonnée, depuis le début de l'année en cours jusqu'à la fin mars dernier, plusieurs wilayas dont Oum El Bouaghi, Khenchela, Skikda, Bouira et Mascara. Des médecins spécialistes exerçant dans des établissements de santé de wilayas comme Constantine, Bordj Bou Arreridj, Ouargla et Oran, ont pris part à ces caravanes. Par ailleurs, Sid-Ahmed Mokadam a ajouté que son association a programmé des actions si milaires dans les wilayas d’Ouargla, Oum El Bouaghi, Tiaret, Tissemsilt et Adrar.

Pour rappel, 220 enfants atteints de paralysie cérébrale de Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Saïda et Sidi Bel Abbes ont bénéficié, durant trois jours, d'examens médicaux, d’interventions chirurgicales et d'injections de toxine, dans le cadre de la caravane médicale au niveau de l'hôpital Meslem Tayeb de Mascara.

Le dernier jour de la caravane a été marqué par la signature d’un accord de coopération entre le bureau de Mascara de l’association et la DJS visant l’utilisation des installations sportives et de jeunesse pour les besoins des activités organisées au profit des enfants atteints de paralysie cérébrale.