Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 57,2% au cours des deux premiers mois de l'année 2022 par rapport à la même période en 2021, pour s'établir à 39,64 milliards de dirhams marocains (environ 4,08 milliards de dollars), selon l'office des changes du Makhzen.

Les importations ont augmenté à 102,12 milliards de dirhams (10,51 milliards de dollars) durant la période janvier-février, contre 74,13 milliards de dirhams un an auparavant, soit une hausse de 37,8%, tandis que les exportations ont atteint 62,47 milliards de dirhams (6,43 milliards de dollars), précise l'office dans sa dernière publication sur les échanges extérieurs du Maroc. Le taux de couverture, quant à lui, a perdu 4,8 points pour s'établir à 61,2% contre 66%. La hausse des importations de biens concerne la majorité des groupes de produits, a fait observer l'office, notant que les importations des demi-produits ont réalisé une hausse de 51,7% due à l'accroissement des achats de l'ammoniac qui ont plus que quadruplé, passant de 693 millions de dirhams à 2,92 milliards de dirhams. En parallèle, la facture énergétique a augmenté de 81,6% , en raison principalement de la hausse des importations de gas-oils et fuel-oils (+3,43 milliards de dirhams), selon la même source précisant que les prix de ces produits énergétiques ont évolué de +64,2%.

Les quantités importées ont enregistré également une hausse de 16,1% totalisant 1.062 million tonnes (mT) à fin février 2022 contre 915 mT à fin février 2021. De leur côté, les importations de produits alimentaires ont crû de +44,8%, fait savoir l'Office, notant que cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats de blé (+96,8%) qui atteignent leur plus haut niveau durant les cinq dernières années. Cette évolution est due à la hausse simultanée des prix (21,4%) qui ont atteint 3.342 dirhams/tonne à fin février 2022 contre 2.754 dirhams/T à fin février 2021, et celle des quantités (62%) avec 1.227 mT à fin février 2022 contre 757 mT à fin février 2021.