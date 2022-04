Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont pris des mesures spéciales à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens, notamment après l'allègement du protocole sanitaire relatif au Coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

Les formations sécuritaires mobilisées veilleront à garantir la couverture sécuritaire à travers tout le territoire de compétence, notamment au niveau des marchés, des mosquées, des lieux et places publiques, des lieux de loisirs et des gares de transport des voyageurs routières, ferroviaires et de tramway, qui enregistrent une forte affluence en cette période.

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger assureront également la sécurité des différentes manifestations culturelles, artistiques et sportives qui seront organisée dans son territoire de compétence. Les mêmes unités veilleront à assurer la fluidité routière dans les différents quartiers et boulevards en plus de la sécurisation des axes principaux des routes notamment durant les heures de pointe, ajoute la même source.

Appuyées par d'autres formations, des brigades de police urbaine et de protection de l'environnement œuvreront à assainir la périphérie des marchés et des espaces publics des marchands illégaux tout en intensifiant les patrouilles pour lutter contre les parkings anarchiques et sanctionner les contraventions sanitaires et écologiques.

D'autres brigades s'occuperont des question liées aux atteintes aux personnes et aux biens, conclut le communiqué.