Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont préparé, en prévision du mois de Ramadhan, 220.000 colis alimentaires et préparé 500 restaurants pour l'iftar, a indiqué mercredi, M. Yazid Maameri, responsable national du département Développement de la société au Commandement général des SMA.

Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a fait savoir que "les SMA ont préparé dans le cadre de leurs activités de solidarité pour le mois sacré, 220.000 colis alimentaires pour les distribuer aux familles nécessiteuses et aux catégories vulnérables notamment dans les zones d'ombre", ajoutant que "l'opération s'effectue en fonction des listes des familles nécessiteuses, dont disposent les SMA au niveau local".

Et d'ajouter que les SMA ont déjà commencé la distribution de ces colis dans certaines wilayas, selon M. Maameri, précisant "que la valeur oscille entre 3.000 DA et 10.000 DA, en fonction des contributions des bienfaiteurs et les aides en possession des groupes des SMA à travers diverses wilayas".

S'agissant des restaurant réservés à l'iftar supervisés par les Conservations et les groupes des S MA au niveau national, M. Maameri a affirmé que "500 restaurants ont été mobilisés" pour offrir 450.000 repas chauds tout au long du mois sacré en faveur des passagers".

A cet effet, les SMA ont mobilisé 60.000 bénévoles pour la distribution des colis et des repas au niveau des restaurants".

Par ailleurs, le même responsable a fait état de l'organisation de plusieurs activités dont des concours au niveau local pour la récitation du Coran et d'autres campagnes de sensibilisation et de don de sang.