Les marchés de proximité ouverts à l’occasion du mois sacré de Ramadan avec la participation, pour la première fois, des femmes rurale, au foyer et de la famille productive, sont une opportunité pour soutenir l'implication de cette catégorie dans la production nationale, a affirmé samedi à Chlef la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail dans la wilaya pour s’enquérir des activités et opérations de solidarité, initiées à l’occasion du mois sacré du Ramadan, Mme Krikou a estimé que les marchés de proximité, marqués, pour la première fois cette année, par la participation des femmes rurale, au foyer et de la famille productive, " constituent une occasion pour soutenir l'implication de cette catégorie dans la production nationale".

Cette première expérience des marchés de proximité avec la participation de la famille productive, des femmes rurales et au foyer, a assuré la ministre, "va contribuer à la promotion des produits de cette catég orie, en application du programme sectoriel national d'appui à leur implication dans la production nationale".

La ministre de la Solidarité nationale a, par ailleurs, salué cette initiative, qui s'inscrit au titre des instructions du président de la République pour le soutien aux femmes rurale et au foyer et de la famille productive."Les marchés de proximité peuvent, également, constituer des espaces commerciaux pour la commercialisation de leurs produits", a-t-elle observé.

Mme. Krikou a aussi souligné le rôle de la société civile en tant que "partenaire efficient et authentique du secteur de la solidarité nationale", citant à l’appui l'installation de l'Observatoire national de la société civile qui, selon elle, "va contribuer à la structuration des différents acteurs de la société civile et à l’organisation des opérations de solidarité reflétant l'esprit de solidarité et de volontariat au sein de la société algérienne".

La ministre a procédé, à l’occasion, au lancement, à partir du siège de la wilaya de Chlef, de la caravane "Un jeûne sûr sans gaspillage" visant à sensibiliser les citoyens à la lutte contre le phénomène du gaspillage pendant le mois sacré, tout en appelant les personnes âgées et les malades chroniques à consulter leurs médecins.

L'opération a également pour objectif d’ assurer une prise en charge médicale et psychologique aux habitants de certaines régions, parallèlement à un accompagnement social, en identifiant leurs besoins, pour leur collecte dans la banque de données locale, aux fins de bénéficier, à l'avenir, des aides de solidarité.

Dans la localité de Skassik de la commune de Oued Fodda, la ministre à procédé, au niveau du Centre de l'enfance assistée, à l'ouverture de la 2ème édition du concours national de récitation du Coran destiné aux enfants des établissements et centres spécialisés, organisé en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Dans son allocution, à l’occasion, Mme Krikou a loué ce type d’initiatives de nature à contribuer à la "mise en lumière les capacités et talents des personnes aux besoins spécifiques, tout en participant à leur intégration sociale". La ministre s’est, également, rendue au marché de proximité abrité par le restaurant universitaire du centre ville de Chlef.

Aprés avoir salué, sur place, la participation des femmes rurale et au foyer à cette activité commerciale de solidarité, Mme Krikou s’est enquise de l’opération de préparation de l’Iftar au restaurant Rahma "Al Manzil", où elle a insisté sur l’impératif du "respect des mesures préventives" pour se prémunir contre le coronavirus, a u même titre que des conditions d'hygiène, de prévention et de santé publique.

A l’issue de sa visite à Chlef, la ministre de la Solidarité nationale a participé à une émission radiophonique sur la Radio locale, dans laquelle elle a abordé l’état des lieux des activités de la solidarité nationale et le rôle du mouvement associatif dans l'accompagnement du secteur, outre la nécessité du soutien des femmes rurale et au foyer et leur encouragement à contribuer à la production nationale.