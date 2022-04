La start-up "Ready for invest- Green AL" de Tamanrasset a remporté le premier prix du challenge national "The Algeria-Climate-Change-Challenge A3C" des projets innovants des jeunes entrepreneurs dédiés cette année aux axes relatifs à l’innovation en matière d’énergie verte, l'amélioration de la consommation d’énergie et la biodiversité et recyclage des déchets, a-t-on appris samedi à Bechar de la représentante locale de l’incubateur Tek 2 hub-Brenco.

"Ready for invest-Green AL" a remportée le premier prix de ce challenge pour sa solution innovante de production de Biogaz basée sur des kits à partir de déchets ménagers, a précisée à l’APS Roua Adel.

Les start-up "Best Tech My Umbrella" et Best Pitch : S-ARGY", basées à Batna et Alger ont remporté la deuxième et troisième place respectivement pour leur innovation en matière de collecte des eaux pluviales à travers un système de parapluie pour leur éventuelle utilisation dans plusieurs domaines dont celui de l’irrigation agricole, et une solution qui génère mécaniquement de l'énergie propre pour charger tou t type de batteries facilement, a-t-elle détaillé. La start-up "Transtar", basée à Ghardaïa a, pour sa part, remporté le prix du jury de ce challenge pour sa solution innovante, à savoir une application informatique de mise en relation entre transporteurs et les entreprises désirant envoyer des marchandises. Ce challenge national qui s’est déroulé jeudi et vendredi à Taghit, dans la wilaya de Bechar, a été marqué par la participation, à sa phase concours, de 300 projets innovants de jeunes entrepreneurs des différentes régions du pays dont 16 projets ont été sélectionnés pour les demi-finales et huit autres qualifiés pour la finale, a ajouté Melle Roua Adel. Ce challenge placé sous le haut patronage du ministère délégué chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, et le ministère de l’Environnement, ainsi que de le Crédit populaire d’Algérie (CPA), s’assigne comme objectif de contribuer à la résolution des problèmes induits par le changement climatique, afin de détecter les talents et les acteurs du changement. Il s’articule autour de quatre axes, à savoir énergie verte, amélioration de la consommation d'énergie, biodiversité et recyclage, a-t-elle ajouté. L’incubateur TEK2 Hub Brenco, principale organisatrice de ce challenge national, a été fondé par Karim Brouri, dont le siège est à Alger, avec des représentations à Sidi Bel-Abbès et Bechar. Il propose des programmes d'incubation et d'accompagnement dédiés aux jeunes porteurs de projet en Algérie et notamment dans le sud algérien. Parmi ces programmes, l’organisation, annuellement, de challenges nationaux, à savoir "Algeria climate change challenge A3C" dédié au thème du changement climatique, le "Savefood challenge" qui concerne la sécurité alimentaire et le "B-Tech boost bootcamp" consacré aux innovations dans les technologies.