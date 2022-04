Les Sud-Coréens passent 34 ans de leur vie sur Internet, selon un sondage réalisé par Cint, une société britannique de logiciels et de collecte d'informations numériques.

L’étude, effectuée auprès d’internautes sud-coréens âgés de 18 à 54 ans, a révélé que les Sud-Coréens, qui avaient une espérance de vie moyenne de 83,5 ans en 2020, passaient en moyenne 51 heures par semaine en ligne, dont 18 heures pour le travail, plus de 20 heures à regarder des vidéos, 4 heures et 34 minutes pour leurs achats en ligne, 4 heures et 12 minutes sur les réseaux sociaux et 3 heures et 23 minutes pour les jeux vidéo. Les Sud-Coréens se connectent au réseau Internet vers 10h07 du matin en moyenne et ferment la fenêtre du cyberespace à 21h42, selon le sondage. Quant aux autres pays, les Brésiliens ont pris la tête du classement en passant 41 ans de leur vie sur Internet, devant la Corée du Sud (34 ans), Taïwan (33 ans), la France et Singapour (27 ans), la Grande-Bretagne (22 ans), les Etats-Unis (21 ans) et le Japon (11 ans).