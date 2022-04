Algérie Télécom (AT) lance une promotion spéciale Ramadhan sur ses services internet permettant à ses clients résidentiels de bénéficier de bonus "exceptionnels" pouvant atteindre 6500 DA, indique dimanche un communiqué de l'entreprise publique.

A l'occasion du mois sacré du Ramadhan 2022, Algérie Télécom lance une promotion spéciale sur ses services internet, celle-ci fait bénéficier à tous nos clients résidentiels de Bonus exceptionnels pouvant atteindre les 6500 DA", précise le communiqué d'AT, soulignant que cette offre promotionnelle est effective depuis le 1er jour du mois sacré.

Selon la même source, pour toute nouvelle souscription aux offres Internet d'Algérie Télécom ou augmentation de débit (basculement vers des paliers de débits supérieurs) sur les services Idoom FIBRE ou Idoom ADSL, les clients d'AT bénéficieront de bonus. Ainsi, le client résidentiel d'Algérie Télécom ayant un débit de 15 Mégabits (Mbps) pour un tarif mensuel de 1999 DA bénéficiera d'un bonus de 1000 DA et celui ayant un débit de 20 Mbps pour un tarif mensuel de 2599 DA bénéficiera d'un bonus de 1700 DA. Concernant le client dispos ant d'un débit de 50 Mbps avec un tarif mensuel de 3599 DA bénéficiera d'un bonus de 2800 DA et celui ayant un débit de 100 Mbps avec un tarif mensuel de 6599 DA bénéficiera d'un bonus de 6500 DA. Algérie Télécom invite ses clients à consulter son site web www.algerietelecom.dz ou en contactant le numéro de téléphone 12 pour plus d'informations.