Des spectacles de musique et de divertissement, dont une partie destinée au jeune public, seront programmés durant le mois de Ramadhan par l'Office Riadh El Feth (Oref) dans ses différents espaces à Alger, du 7 avril au 1 mai, annonce l'Oref dans un communiqué.

Le public pourra ainsi assister aux spectacles de musique de variété et de chaâbi animés par plusieurs chanteurs à l'image de Abdelkader Chaou, le groupe "Tikoubaouine", Samir El Assimi, Sami Zerieb, Tanina ou encore Lamine Saâdi qui devront se produire sur la scène de la salle Ibn Zaydoun à partir du 8 avril.

Cette salle devra également accueillir des soirées de jazz organisées par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), à l'occasion de la Journée internationale du jazz, coïncidant avec le 30 avril de chaque année.

Les organisateurs ont prévu également un programme destiné aux enfants qui auront à se divertir à la faveur de spectacles de clown, jeux éducatifs et chansons, selon l'Office qui annonce ces activités à partir du 7 avril à la salle du "Petit théâtre".

Outre la musique et le divertissement, le programme de l 'Oref comprend des expositions d'arts plastiques et d'artisanat, des projections de films en plus d'une rencontre sur le parcours de Abdelhamid Ibn Badis à l'occasion de la journée du savoir.