Le sous-secrétaire par intérim du ministère soudanais de l'Agriculture et des Forêts, Abdul-Majeed Mohamed Al-Tayeb, a déclaré samedi dans un communiqué que la production de blé dans le pays ne pouvait alimenter que moins de 30% de sa consommation.

"La consommation annuelle de blé est d'environ 2,4 millions de tonnes, alors que la production locale ne dépasse pas 700.000 tonnes", a-t-il précisé.

Les Nations Unies ont pour leur part déjà averti que le Soudan pourrait faire face à une grave pénurie de céréales cette année dans un contexte de crise économique que connaît actuellement le pays.

Selon le rapport de la Mission d'évaluation des récoltes et des approvisionnements alimentaires publié en mars, le Soudan devrait faire face à un important déficit d'approvisionnement en céréales en 2022.

Les 5,1 millions de tonnes de céréales récoltées au cours de la saison 2021/2022 couvriront environ 65% des 7,6 millions de tonnes de céréales dont le Soudan a généralement besoin, indique le rapport.

Le rapport prévoit également que le Soudan importera environ 2,5 millions de tonnes de nourriture au total cette an née, principalement du blé et du sorgho, soit près de 24% de plus que l'année dernière et 35% de plus que la moyenne quinquennale.

Le rapport attribue la pénurie de céréales que connaît le Soudan à la détérioration des conditions macroéconomiques, à la réduction des capacités du gouvernement à importer des biens et des denrées alimentaires de base et aux prix élevés des denrées alimentaires de base et non de base, ainsi qu'à l'impact de la poursuite des conflits, des déplacements et de l'instabilité politique.

Auparavant, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait indiqué dans un communiqué de presse que la moitié de la population soudanaise serait confrontée à une famine aiguë cette année.

Selon le PAM, environ 20 millions de personnes devraient probablement être touchées par les situations d'insécurité alimentaire aiguë en phase d'urgence ou de crise, soit le double du chiffre de 2021.

Le Soudan est confronté à une crise économique depuis que les Etats-Unis et les agences internationales ont suspendu leur aide après qu'Abdel Fattah Al-Burhan, le commandant général des forces armées soudanaises, a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre 2021 et dissous le Conseil souverain.