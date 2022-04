Une délégation ouest-africaine a achevé samedi une visite à Ouagadougou pour discuter avec les autorités civiles et militaires du Burkina Faso de la durée de la transition de trois ans mise en place après le putsch du 24 janvier et du sort du président renversé, Roch Marc Christian Kaboré.

Surveiller son cholestérol ne protège pas seulement vos artères. Un cholestérol élevé augmente aussi le risque de développer un cancer du sein, selon des chercheurs.

Il est établi que l’œstrogène intervient dans le développement de nombreux cancers du sein. Des chercheurs américains soulignent le rôle d’une molécule capable de « singer » l’œstrogène. Présente dans le cholestérol, elle favoriserait le cancer du sein. Comment ? Par une sorte de mimétisme. La molécule appelée 27HC parvient alors, tout comme l’œstrogène, à contribuer à la croissance des cellules tumorales dans le sein. C’est ce qu’ont découvert Philip Shaul, pédiatre et biologiste à l’université du Texas, et Donald McDonnell, biologiste à l’institut du cancer de Duke en Caroline du Nord. Leurs résultats sont parus dans les revues scientifiques Cell Reports et Science.

Le Dr Mc Donnell démontre que des souris nourries avec des aliments gras, donc à risque de cholestérol, sont plus exposées au cancer du sein. De son côté, son confrère le Dr Shaul confirme le rôle du 27HC dans la survenue du cancer du sein. Sur la base d’échantillons de patients d’un hôpital, il s’est aperçu que les femmes souffrant de cancer du sein présentent 3 fois plus de 27HC dans leurs cellules saines que les patientes en bonne santé.

Autre constat, les patientes le moins pourvues d’une enzyme capable de bloquer la molécule 27HC dans les tumeurs ont moins de chances de survie.

L’intérêt de traiter son cholestérol

Si le lien entre le 27HC et le niveau de cholestérol reste flou, ces deux études suggèrent que les médicaments anti-cholestérol comme les statines pourraient réduire l’effet de cette molécule. Mieux, il se pourrait que ces traitements puissent ralentir la progression de certains cancers du sein. Une hypothèse qui reste à démontrer.