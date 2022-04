Le dépistage du cancer du sein devrait être plus fréquent pour 1 femme à risque élevé sur 3 selon une nouvelle étude scientifique britannique.

Si une mammographie tous les 3 ans permet un dépistage du cancer du sein pour la majorité des femmes (70%), elle devrait être plus fréquente et même annuelle pour certaines femmes à risques plus élevés, d’après les résultats d’une enquête médicale présentée à l’European Breast 9e Conférence Cancer.

Le Pr Gareth Evans de l'Université de Manchester et ses collègues de l'Université Queen Mary de Londres ont recueilli des données médicales de 53.467 femmes participant à l’étude Procas (Predicting Risk Of breast Cancer At Screening). Ces femmes ont dû répondre à un questionnaire médical précis sur leurs facteurs de risque, leur mode de vie et leurs antécédentes familiaux. Un test salivaire a permis de renseigner les chercheurs sur leurs données génétiques. La densité du sein de chaque participante a été mesurée à partir de la mammographie et par une «note d'évaluation visuelle» (EVA) qui a indiqué le pourcentage de tissu dense dans la poitrine. Pendant cette étude commencée en 2009, 634 femmes ont développé un cancer du sein.

« C'est la plus grande étude de ce genre réalisée au Royaume-Uni, et les résultats pourraient avoir un impact sur l'ensemble du programme de dépistage du cancer du sein. En intégrant ce processus d'évaluation de risque personnel dans les pratiques de dépistage systématique, nous pouvons prévoir et de prévenir plus de cancers du sein dans le avenir » conclut le Professeur Gareth Evans.

Des facteurs de risque élevés de développer un cancer du sein

Les scientifiques ont constaté que 1280 (2 %) des femmes avaient un risque élevé (8% de plus) de développer cancer du sein, et que 14 720 femmes ayant un risque supérieur à la moyenne (plus de 3,5 %) de développer un cancer du sein au cours des dix prochaines années. «Nos résultats suggèrent que le dépistage tous les trois ans est très efficace pour environ 70% de la population féminine, mais que les femmes qui ont un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer du sein nécessitent probablement un dépistage plus fréquent. Le dépistage doit même être annuel pour les 8% de femmes qui ont le plus de risques d’être touchées par cette maladie» conclut le Pr Gareth Evans.