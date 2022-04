La phase d'essai de performance et d'efficacité préliminaires de la station de dessalement d'eau de mer de Bordj El Kiffan a été entamée, jeudi, en prévision de son entrée en service pour exploitation, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

"Dans le cadre de l'exécution du plan d'urgence pour la réalisation de trois stations de dessalement de l'eau de mer d'une capacité globale de 150.000 m3/jour en tant que solution stratégique à la crise de la pénurie d'eau à l'est de la capitale et en exécution des décisions du président de la République, la société Algerian Energy Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach, annonce que la phase d'essai de performance et d'efficacité préliminaires de la station de Bordj El Kiffan a été entamée, le 31 mars 2022, préalable à son entrée en service pour exploitation", précise la même source.

"Une quantité d'eau a été injectée dans le réseau d'eau potable après s'être assuré de la compatibilité de la qualité d'eau dessalée avec les normes en vigueur au niveau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et celles nationales", note la même source.

D'une capacité de production de 10.000 m3/jour, cette station est destinée à alimenter les citoyens de la région en eau potable et son entrée en service est prévue d'ici le mois de Ramadhan prochain, a-t-on rappelé.