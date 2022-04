La JS Kabylie a plus ou moins limité les dégâts dans son Clasico contre l'USM Alger, en arrachant le point du nul (1-1) alors qu'elle a été longuement menée au score, dans ce duel au sommet de la 24e journée de Ligue 1, disputé vendredi soir au stade du 1er-Novembre (Tizi-ouzou), tandis que le MC Alger a été accroché à domicile par l'OMédéa (0-0).

Ce sont en effet les Rouge et Noir qui après une domination en première mi-temps, ont réussi à ouvrir le score, par l'intermédiaire du jeune Aït El Hadj (45'), et il a fallu attendre la 66' pour voir Oukaci niveler la marque pour les Canaris.

Les Algérois ont raté une occasion en or par leur attaquant Meziane de remporter les trois points de la victoire à l'ultime seconde de la partie.

Avec ce nul, la JSK a manqué l'occasion de rejoindre le MC Alger à la deuxième place.

Finalement, et avec ce faux pas inattendu à domicile, les Canaris se contentent de la troisième place, qu'ils partagent avec la JS Saoura, le Paradou AC et le CS Constantine, avec 40 points pour chaque club, au moment où l'USMA reste scotchée à la septième place, avec 38 points.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le MCA avait connu les mêmes déboires, en laissant passer une excellente occasion de rester au contact du leader belouizdadi, après s'être contenté d'un nul vierge à domicile, contre le mal-classé Olympique de Médéa (0-0).

Dans cette dernière ligne droite du parcours, chaque point vaut son pesant d'or, et c'est visiblement l'instinct de survie de l'OM qui a pris le dessus sur le désir mouloudéen de continuer à titiller le leader.

Certes, malgré ce faux à domicile, le Doyen reste dauphin avec 42 points, mais désormais, il compte six longueurs de retard sur le CR Belouizdad, qui de surcroît compte trois matchs en moins.

De son côté, l'ASO Chlef n'a pas manqué l'occasion de consolider son capital par trois nouveaux points, en accueillant l'US Biskra, qu'il a assez facilement dominé (2-0).

Des réalisations signées Senoussi, sur pénalty à la 45'+2 et Baâziz (59'), et qui propulsent les Rouge et Blanc au neuvième rang, avec 34 points, soit avec une longueur d'avance sur leur adversaire du jour, désormais 10e, avec 33 unités.

Autre bonne affaire réalisée ce vendredi, celle du CS Constantine, qui s'est hissé sur la troisième marche du podium, en remportant un duel direct Paradou AC (1-0).

Un but unique, signé de l'ex-Usmiste Walid Ardji à la 75', et qui porte l e capital des Sanafir à 40 points.

Le NC Magra s'est lui aussi petitement imposé contre le NA Hussein-Dey (1-0), grâce à Bourahla (29'), et se hisse ainsi au 11e rang, avec 32 points, alors que le Nasria reste reléguable (16e/18 pts).

Jeudi, en ouverture de cette 24e journée, le HB Chelghoum-Laïd avait réalisé une excellente opération dans la course au maintien, en ramenant une précieuse victoire (2-1) de son déplacement chez le RC Relizane.

Les choses avaient pourtant mal démarré pour les visiteurs, ayant commencé par être menés au score, suite à un but de Si-Ammar (36'), avant de renverser la situation en deuxième mi-temps, grâce à Aïb (69') et Harrari (75').

Un précieux succès qui propulse le HBCL à la 12e place avec 27 points, alors que le RCR reste avant-dernier, avec seulement seize unités au compteur. Cette 24e journée est amputée de trois matchs, en l'occurrence : CR Belouizdad - RC Arbaâ, MC Oran - JS Saoura, WA Tlemcen - ES Sétif, en raison de l'engagement du Chabab, de la JSS, et de l'Entente dans les différentes joutes africaines interclubs.