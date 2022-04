La mosquée Okba Ibn Nafaâ a rouvert ses portes après une fermeture de plusieurs années en raison d'une large opération de rénovation. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a présidé la réouverture de la mosquée Okba Ibn Nafaâ d'une capacité d'accueil de 8.000 fidèles et d'une superficie de 5.300 m² qui comprend plusieurs structures dont un parking. Les travaux de rénovation de la mosquée, dont le coût s'élève à 925 millions Da, ont été lancés en 1986 et suspendus à plusieurs reprises avant d'être achevés depuis quelques semaines. "Ce pôle religieux, un trésor architectural maghrébin, mettre en avant le référent religieux et assurera l'enseignement coranique grâce à des cadres de la wilaya", a déclaré M. Belmahdi à la presse lors de l'inspection de la mosquée.

A l'entame de sa visite à la wilaya, M. Belmahdi a inauguré la mosquée "Moussaâb Ibn Oumayr" et une école coranique dans la ville de Ain M'lila (65km à l'ouest d'Oum el Bouaghi), avant de se rendre à la commune d'Ain Kercha où il a inspecté les travaux de réalisation de la mosquée "Abou Bakr Essedik" qui touchent à l eur fin. Le ministre a également a supervisé l'opération de distribution de 1.300 couffins de Ramadhan au niveau de la mosquée de Mohamed Bachir El-Ibrahimi dans la même commune au profit des familles défavorisées dans le cadre d'une campagne de solidarité organisée par le secteur des Affaires religieuses (12.000 couffins). A ce propos, M. Belmehdi a appelé les commerçants à faire preuve d'entraide et de générosité. Avant d'achever sa visite dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, M. Belmahdi a prononcé une allocution devant les imams et les cadres du secteur des Affaires religieuses au niveau du centre culturel islamique du Chahid Abbas Messaoudi. Il a également honoré les récitants du Coran et signé une convention de travail et de coopération entre l'Entreprise publique d'amélioration urbaine de la wilaya et la commission religieuse de la Mosquée d'Okba Ben Nafaa pour le nettoyage et l'entretien de la mosquée.