Une session de formation dans le domaine de l'aquaculture intégrée à l'agriculture a été organisée au profit de 50 agriculteurs de la wilaya de Batna, a indiqué jeudi le directeur régional de la Chambre inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture de la région de Sétif.

"La session de formation a été organisée à Batna, les 29 et 30 mars courant, et a été encadrée par des professeurs de l'Institut de technologie de la pêche et l'aquaculture de Collo dans la wilaya de Skikda", a précisé à l’APS, Ahmed Bendjedou, en marge d’une journée d’information sur l'entrepreneuriat et les start-ups, tenue au Centre des loisirs scientifiques de la cité Kechida de Batna, au profit des apprenants et les jeunes en quête d’investissement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. La formation a vu la participation, pour la première fois dans la région de Sétif, de cadres des services extérieurs des établissements pénitentiaires, dans le cadre de l’activation de la convention conclue entre le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et celui de la Justice pour encadrer les journées de formation et de sensibilisation en aquaculture au sein de ces institutions, ainsi que la préparation et l'accompagnement des détenus libérés pour s'intégrer dans la société avec une activité économique rentable et créatrice de richesse. Au cours de cette journée d'information, présidé par le wali de Batna, Toufik Mezhoud, des interventions ont été présentés sur la manière de créer des micro-entreprises dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, les moyens de bénéficier des prêts accordés par les dispositifs d'appui et les opportunités d’investissements disponibles à Batna dans ce domaine.

A l'occasion, le représentant du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et membre du Comité national d'attribution des labels "projets innovants", "start-up" et "incubateur d'entreprises", Mohamed Mounir Skarbi a présenté une communication dans laquelle il a évoqué les procédures pour créer une entreprise dans le secteur et les mécanismes en vigueur pour l’obtention du label start-up dans ce domaine prometteur.

Le même intervenant a souligné que l'objectif de ces journées de formation et d'information est d'inviter et d'encourager les jeunes porteurs de projets à investir dans la pêche et l'aquaculture pour créer des emplois directs et indirects, à travers la mise en œuvre du programme de 2.000 microcrédits au niveau national accordé par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat et l'Agence nationale de gestion du microcrédit.

Selon les organisateurs de cette journée, il sera procédé "prochainement" à la formation de la commission locale paritaire chargée de suivre et d'accompagner les micro-entreprises et les start-ups dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, en plus de conclure une convention cadre entre la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Sétif et de l'Agence nationale de gestion du microcrédit à Batna.