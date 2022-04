Une opération de dotation de dix (10) écoles primaires de la commune de Bechar en

équipements et autres supports logistiques sportifs, vient d’être lancée par la direction

de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya , a-t-on appris vendredi du premier responsable de ce secteur.

"Cette première action qui constitue la première phase d’un vaste projet de dotation des 122 écoles et groupements scolaires du cycle primaire à travers la wilaya en ce genre d’équipements, s’assigne comme objectif le développement de la pratique sportive dans les établissements scolaires dans différentes disciplines ( sport collectif et individuel", a précisé , le directeur de la jeunesse et des sports , Abdelhalim Henni. "Cette opération s’inscrit aussi dans le cadre d’un ambitieux programme élaboré par les ministères de la jeunesse et des sports et celui de l’éducation nationale pour la promotion et le développement des sports scolaires, qui passent pour être un véritable vivier des talents dans toutes les disciplines sportives , collectives et individuelles",a-t-il expliqué.

En marge de cette opératio n, qui a été accueillie favorablement par la fédération des parents d'élèves de la wilaya , plusieurs tournois de football sont actuellement programmés par la même direction en coordination avec la ligue de wilaya des sports pour tous , dont notamment la 9ème édition de la coupe d’Algérie inter-quartier de football des jeunes âgés (18 à 22) , et la 5ème édition de la coupe d’Algérie de football inter-mosquées. Une cinquantaine d’équipes de quartiers et des mosquées de la wilaya prennent part à ces compétitions dont le but est la promotion de la pratique sportive de masse, a-t-on conclu.