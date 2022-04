Trois Palestiniens ont été tué samedi matin par les forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le mouvement de résistance palestinien le Jihad islamique. Les trois Palestiniens sont membres du Jihad islamique. "Nous pleurons la mort de nos trois combattants héros", a indiqué la branche armée du mouvement de résistance, précisant que deux d'entre eux venaient de Jénine et un de Tulkarem. "La politique d'assassinat menée par l'ennemi en Cisjordanie et à El-Qods occupées ne lui fournira pas la soi-disant sécurité (...)", a indiqué de son côté le mouvement palestinien Hamas qui contrôle la bande de Ghaza depuis 15 ans. Vendredi, un Palestinien a été tué par les forces sionistes à El-Khalil dans le sud de la Cisjordanie lors d'une manifestation contre la colonisation dans les Territoires palestiniens occupés. Le même jour, le Croissant-rouge palestinien a indiqué avoir pris en charge 70 Palestiniens blessés dans des affrontements avec l'armée de l'occupation dans le secteur de Naplouse, dans le nord de la Cisjord anie. Et jeudi, deux Palestiniens ont été tués par l'armée sioniste à Jénine (nord).