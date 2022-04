100 couffins contenant des produits de base sans gluten, farine de maïs, riz, frik, couscous, nougat, semoule et pâtes ont été distribués, pour "aider les malades cœliaques à entamer le mois de Ramadhan dans les meilleures conditions", a précisé à l’APS la présidente de l’association, Salima Kassama, lors de la remise des couffins aux bénéficiaires, à la maison de jeunes Ahmed Saâdi. Elle a précisé que la majorité des produits a été acquise par l’association et d’autres ont été offerts par une entreprise versée dans les aliments sans gluten, ajoutant que l’initiative se veut "une action de solidarité" envers les personnes intolérantes au gluten, dont certains éprouvent beaucoup plus de difficultés, financière entre autres, à s’en approvisionner. Affirmant que la maladie cœliaque est une pathologie génétique auto-immune et chronique dont le seul traitement demeure un régime sans gluten, la présidente de l’association Sounboula, pharma cienne de formation, a relevé que la "compétitivité entre les producteurs des denrées sans gluten a permis de voir sur le marché des produits de meilleure qualité".

Elle a néanmoins relevé que par moments des "ruptures de ces produits sont signalées", tandis que ceux de l’importation sont "excessivement chers". Créée en 2016, l’association Sounboula des malades cœliaques qui compte entre autres, des spécialistes en gastro-entérologie et des pédiatres, œuvre à informer et orienter les personnes intolérantes au gluten sur leur pathologie et l’hygiène de vie à adopter pour mieux vivre avec cette maladie.

Plusieurs journées d’études ont été également organisées au profit des malades cœliaques pour répondre à leurs questions et préoccupations, s’agissant de vivre avec cette pathologie au quotidien, a-t-on détaillé.

Des journées d’information ont été consacrées, par ailleurs, pour les praticiens, invités à se familiariser et interagir avec la maladie et ses répercussions pour mieux prendre en charge adéquatement les malades cœliaques.