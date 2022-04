Cheville, épaule, poignet, coude... La tendinite est très fréquente et peut toucher tous les tendons. Souvent chronique, cette pathologie d'un tendon peut devenir rapidement invalidante lors de gestes du quotidien. Qu'est-ce qu'une tendinite ? Comment la soigner ? Quand consulter ? Réponses avec Stephan Pavy, rhumatologue.

Qu'est-ce qu'une tendinite ?

Une tendinite est une pathologie des tendons, ces cordons constitués de fibres de collagène et d'eau, qui prolongent le muscle et les fixent sur les os du squelette. "La tendinite, pathologie très fréquente, est une inflammation de cette partie fibreuse très résistante", explique Stephan Pavy, rhumatologue à l'hôpital Bicêtre.

Cette douleur au niveau de l'insertion musculaire à l'os touche le plus souvent l'épaule, le coude, le poignet, la hanche, le genou ou la cheville (et plus précisément le tendon d'Achille).

On parle aussi de tendinite calcifiante, qui correspond à un dépôt de calcium dans cette zone.

Quels sont les causes et facteurs de risque de la tendinite ?

Les causes intrinsèques et anatomiques : "il peut s'agir dans ce cas d'un vieillissement du tendon, d'un manque d'hydratation, d'une laxité des articulations".

Les causes mécaniques : "On les retrouve lors des activités physiques répétitives ou trop engageantes physiquement dans le travail ou dans la pratique sportive. La tendinite survient lorsque le mouvement n'est pas harmonieux, c'est à dire que le tendon est systématiquement mis en tension et qu'il vient en conflit avec une autre structure."

Les causes traumatiques, "dont une chute peut être à l'origine".

Les causes pathologiques : "on retrouve dans ce cas la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique, le rhumatisme à hydroxyapatite (des calcifications tendineuses, ndlr)", explique encore Stephan Pavy.

Quels sont les symptômes de la tendinite ?

"Le tendon étant peu innervé, il peut être abîmé sans être réellement douloureux. S'il est malade, le tendon sera surtout douloureux lorsque la personne fait un mouvement en particulier. Par contre, la bourse séreuse, une structure qui permet de faire coulisser plus facilement le tendon, est douloureuse lorsqu'elle est enflammée, on parle de ce cas bursite. Cette douleur, caractéristique, réveille les patients la nuit, souligne Stephan Pavy. On parle de tendinites dans ces deux situations - bursite péri-tendineuse et inflammation du tendon", ajoute le rhumatologue. Notez qu'on peut souffrir d'une inflammation du tendon sans présenter les symptômes d'une bursite.

Les symptômes de la tendinite sont toujours les mêmes: "la mise en tension du tendon, dans un mouvement maximal, génère une douleur et ce, peu importe la localisation du tendon, le coude, le poignet, l'épaule ou le genou".

Concernant les tendinites calcifiantes, "les douleurs, très intenses, apparaissent brutalement au niveau de la bourse séreuse, souvent dans l'épaule", précise Stephan Pavy.

Quels sont les traitements ?

La tendinite liée à une chute peut disparaître d'elle-même et ne nécessite pas de traitement. "On peut toutefois prendre un peu de paracétamol pour atténuer la douleur et des anti-inflammatoires lorsqu'il y a une inflammation de la bourse péri-tendineuse. Toujours dans ce dernier cas, des infiltrations de corticoïdes autour du tendon peuvent être prescrites", note Stephan Pavy.

Contre des tendinites chroniques, il faut en premier lieu analyser les mouvements à l'origine de la douleur. "La rééducation permettra ensuite de modifier le mouvement. Il s'agit de travailler sur les muscles pour réussir à corriger le mouvement à l'origine de la tendinite. La kinésithérapie peut être accompagnée d'ultrasons qui permettent de calmer l'inflammation du tendon, notamment lors de tendinites calcifiantes", explique le professionnel.

Une intervention chirurgicale peut-elle être indiquée ? "Selon l'âge du patient, la qualité du tendon et toujours lorsque la tendinite est d'origine traumatique, pour préserver le capital tendineux", observe Stephan Pavy.

Que faire pour soulager les douleurs liées à une tendinite ?

Selon notre expert, l'immobilisation n'aura pas d'intérêt pour soulager une tendinite. "Il faut beaucoup de temps pour qu'un tendon se répare, et l'effet d'une immobilisation sera finalement délétère parce qu'elle mènera à une fonte du muscle. Par contre, on peut éviter le mouvement douloureux et diminuer l'effort sur le tendon", explique le spécialiste. On peut par exemple, porter des chaussures avec un petit talon sur une tendinite du tendon d'Achille pour soulager le tendon.

Quand consulter et qui ?

On consulte un médecin lorsqu'on ressent une douleur lors d'un mouvement, lorsqu'on est réveillé la nuit à cause d'une douleur au niveau d'un tendon. "D'abord, cela relève du médecin traitant qui évaluera les symptômes et leur intensité, délivrera des antalgiques voire des anti-inflammatoires. Il peut décider d'une imagerie, l'échographie qui permet de bien observer les tendons. La radiographie sera plus efficace en cas de calcifications", développe Stephan Pavy.

Si la tendinite persiste, les spécialistes compétents sont le rhumatologue, le médecin du sport ou de rééducation fonctionnelle. "En cas de rupture du tendon, c'est alors le chirurgien spécialisé de l'épaule, de la cheville... qui interviendra", ajoute-t-il.

Comment prévenir les tendinites ?

"Pour prévenir les tendinites, il faut s'échauffer, porter des chaussures adaptées lorsqu'on fait de l'exercice. Après, il faut bien s'étirer et s'hydrater". En prévention secondaire, on corrige un mouvement douloureux. "Lorsqu'un mouvement fait mal au niveau d'un tendon, il ne faut surtout pas insister", conclut Stephan Pavy.