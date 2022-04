Un site web dédié à l'autisme a été lancé, jeudi au siège du ministère de la Santé, en vue de faciliter l'accès aux informations devant concourir à l'orientation des autistes et de leurs familles.

Supervisant le coup d'envoi de ce site, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a précisé que cette réalisation a pour objectif de "faciliter l'accès aux informations actualisées devant concourir à l'orientation des familles des autistes, en augmentant le niveau d'éducation sanitaire auprès de la population en matière d'autisme".

Soulignant que cet évènement coïncidait avec la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme le 2 avril de chaque année, M. Benbouzid a affirmé que ce site, ouvert avec le soutien de "Expertise-France" dans le cadre du programme de partenariat "Profas C+", a été réalisé dans les deux langues arabe et française par des spécialistes d'Algérie, de France et de Belgique.

La création de ce site web vient pour "renforcer" les initiatives prises par la tutelle au profit des autistes, a-t-il soutenu, ajoutant qu'il a été procédé à l'affectation de "19 services de pédopsychiatrie dont certains ont acquis une expérience considérable plusieurs années durant, en sus des activités organisées dans les établissements de proximité".

Après avoir insisté sur l'importance de connaître la manière d'effectuer le diagnostic précoce, nécessitant "le renforcement des services et des capacités professionnelles", le ministre a indiqué que la formation préliminaire et continue représente "l'élément fondamental pour tous les corps".

Il s'est dit convaincu que l'action commune entre l'ensemble des secteurs et des associations assoira "un plan stratégique national pour l'autisme" qui est en cours d'élaboration, rappelant que la problématique des troubles d'autisme figure parmi les priorités du ministère depuis le 2 avril 2016.

Installé le 18 juillet 2016, le Comité national intersectoriel de l'autisme (CNIA) continue à mener ses activités, ce qui reflète la forte volonté des différents départements ministériels de pourvoir aux besoins des autistes.

Le nombre des personnes autistes suivis entre 2019 et 2021 dans les différentes structures de santé s'élève à 5557 dont 996 de sexe féminin.