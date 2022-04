L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a rendu public, jeudi dans un communiqué, les règles relative à l'organisation du rite de la Omra, au titre de la saison 1443 de l'hégire, imposées aux agences de tourisme et de voyage.

Les agences de voyage désirant participer à l'organisation de ce rite doivent s'inscrire sur le portail électronique algérien de la Omra et suivre les étapes de création d'un compte spécial pour pouvoir télécharger le cahier des charges et le dossier requis pour la suite des procédures, note la même source.

Une fois le dossier fourni par l'agence de tourisme accepté, un accord de principe est accordé et l'agence est notifié, via le portail électronique, des résultats de l'étude du dossier par la commission spécialisée dans un délai de 24h au plus tard.

Les agences obtiennent, sur le même portail, un rendez-vous pour le dépôt du cahier des charges et des contrats d'habilitation auprès des autorités saoudiennes, en attendant la réception de l'autorisation une fois les procédures de candidatures parachevées, précise l'ONPO.

Afin de parachever cette opération, l'Office préconise l'adoption des contrats en vigueur entre les agences des deux pays, et prévoit la validation des nouveaux contrats sur demande de l'agence.

Les services de l'ONPO œuvrent, en coordination avec les services du consulat saoudien, à l'activation d'un compte pour chaque agence après le dépôt de son dossier de candidature pour l'organisation de ce rite.

L'agence doit également transférer les montants des services réservés dans les Lieux Saints par virement bancaire depuis son compte domicilié auprès de l'une des banques commerciales autorisées à transférer sur le compte de l'agent saoudien contractant conformément aux procédures établies.

Le pèlerin est autorisé à verser le montant des services réservés dans les Lieux Saints en devise par transfert bancaire depuis son compte en devise sur le compte de l'agence. Il est également autorisé à verser le montant mentionné directement dans le compte de l'agence, si'il ne dispose pas de compte en devise.

Entre autres conditions exigées pour l'organisation de la Omra, les agences sont tenues de déclarer les programmes des vols via le portail électronique 24 heures avant la date du vol, et doivent également livrer à tous leurs pèlerins la carte du pèlerin tirée de ce portail.

Les règles fixées par l'office dans son communiqué prévoient également les procédures relatives au volet sanitaire à appliquer en Algérie et dans les Lieux Saints, outre le volet relatif à la délivrance des passeports.