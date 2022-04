Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a affirmé, jeudi à Alger, que l'Algérie aspire à élaborer un nouveau modèle de production halieutique, basé essentiellement sur l'aquaculture et la pêche en haute mer.

Lors d'une séance de l'APN consacrée aux questions orales, M. Salaouatchi a souligné que le secteur œuvre à élargir et à généraliser l'aquaculture à court et moyen termes, et aspire à long terme à s'orienter vers la pêche en haute mer.

Répondant à la question du député Kamel El Korichi (indépendant) sur la production halieutique en Algérie, basée à 95% sur la production marine, contre 5% seulement pour les produits de l'aquaculture, le ministre a affirmé que l'augmentation de la moyenne de production de cette filière permettra de garantir d'importantes quantités, et partant de baisser les prix du poisson.

Il a ajouté, dans ce contexte, que son secteur œuvrait "de concert" avec le ministère délégué chargé de la Mirco entreprise à encourager et à orienter les jeunes vers l'aquaculture, citant le lancement de l'opération d'octroi de 1000 micro-crédits dans le cadre de l'ANGEM et 1000 autres crédits accordés par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Il a insisté sur l'importance de se diriger vers la pêche en haute mer pour augmenter la production halieutique et équilibrer les prix dans les marchés, a-t-il insisté, ajoutant que 98 % des professionnels pêchent dans la première zone du littorale.

Pour réaliser cette vision, il est indispensable de fabriquer des bateaux capables de relever ce défi, a-t-il dit, relevant que son secteur a mis en place une feuille de route pour accompagner la construction de grands bateaux équipés pour passer de la pêche traditionnelle à la pêche en haute mer, en sus de prendre en charge les préoccupations des pêcheurs notamment celles relatives à la formation.

En réponse à une question de la députée Bouguatoucha Zakia (MSP) sur les mécanismes d'exécution du programme sectoriel, le ministre a affirmé que l'Algérie s'emploie à augmenter la production halieutique des eaux douces à 9000 tonnes dont 1000 tonnes produits dans les wilayas intérieures, tout en focalisant sur la production du tilapia rouge dans les bassins agricoles de grands formats.