Le tennisman algérien Mohamed AliAbibsi est passé lundi au troisième tour du tableau des qualifications d'un tournoi professionnel masculin actuellement en cours à Antalya (Turquie), après sa victoire contre la tête de série N 3, l'Américain Scott Fletcher (2-1).

Le jeune algérien avait commencé par remporter le premier set (6-3), avant de concéder le deuxième sur le même score, et se rattraper finalement dans le jeu décisif (10-6). Au premier tour, Abibsi avait sorti l'Australien Jacob Bradshaw (2-6, 6-4, 10-8) et il attend les résultats du tirage au sort, pour connaitre son adversaire au troisième et dernier tour, qui en cas de victoire lui permettra d'accéder au tableau final.De son côté, Samir Hamza Reguig, le deuxième algérien engagé dans ce tournoi est toujours en attente de faire son entrée en lice au deuxième tour du tableau des qualifications, où il sera confronté au Slovaque Radovan Michalik.

Au premier tour, disputé un peu plus tôt dans la matinée, Reguig, classé tête de série N 16 de ce tableau des qualifications, avait dominé Xavier Laurence, des Barbades (6-0, 7-5).

Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la compétition se déroule sur terre battue, et elle a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés chez les professionnels de l'ATP, notamment, le Tchèque Michael Vrbensky (393e).