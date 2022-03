Le championnat d’Algérie de Kempo en catégories des moins de 21 ans et seniors (dames et messieurs), aura lieu jeudi et vendredi prochains à la salle omnisports "Sidi Said" de Mascara, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs. Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de Kempo en collaboration avec le club amateur de la sûreté de wilaya de Mascara et la direction de la jeunesse et des sports, verra la participation de plus de 240 athlètes des catégories des moins de 21 ans et seniors de 21 ans à 38 ans dames et messieurs, représentant 20 wilayas du pays.

La première journée de cette compétition sera consacrée aux éliminatoires dans les spécialités, Kata individuel et par équipes et self-défense individuel et mixte et les combats en semi-kempo et Knockdown dans différentes catégories de poids. Ce rendez-vous national de sport de combat sera clôturé vendredi avec le déroulement des finales dans les différentes spécialités dames et messieurs.