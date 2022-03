Le groupe parlementaire d’amitié "Algérie-Malaisie" a été installé, lundi sous la supervision du vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN) chargé des activités extérieures, Youcef Adjissa en présence de l'ambassadeur de Malaisie à Alger, M. Mohammad Faizal Razali et une représentante du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a indiqué un communiqué de l'APN.

L'installation de groupe est un acquis qui s'ajoute au capital des relations fraternelles séculaires liant les deux pays depuis la Révolution de libération, a précisé M. Adjissa, ajoutant qu'"il se veut un espace de consolidation des relations parlementaires et de consultation sur les questions phares d'intérêt commun et d'appui aux intérêts communs sur tous les plans, économique particulièrement à travers un partenariat stratégique établi sur la règle gagnant-gagnant".

Le vice-président de l'APN, a mis en avant "l'expérience avérée de la Malaisie en matière de finance Islamique adoptée par l'Algérie pour amorcer la réforme financière".

S'exprimant à l'occasion, l'ambassadeur de Malaisie a soulign é que "les points communs et la relation étroite entre ces deux pays membres du mouvement des pays Non-alignés permettront de développer davantage les relations bilatérales", mettant en exergue "la convergence de vues entre l'Algérie et la Malaisie à l'égard des questions d'intérêt commun telle que la cause palestinienne".

Il a appelé, dans ce sillage, à "doubler le volume des échanges commerciaux après la pandémie Covid-19", souhaitant voir "l'Algérie et la Malaisie s'ériger en portails des continents africain et asiatique".

De son côté, le président de ce groupe parlementaire, Youcef Hamidi a affirmé son attachement à "faire de la neuvième législature un tremplin pour poursuivre la coordination et le renforcement des relations et de la concertation entre les deux instances législatives, en sus de l'élargissement des relations de coopération bilatérale sur tous les niveaux en concrétisation d'un partenariat fructueux entre les deux pays et peuples".

Rappelant l'histoire des relations algéro-malaisiennes remontant à 1959 ainsi que les plus importantes visites de haut niveau, la représentante du ministère des AE a mis en avant les accords signés dans les domaines de la coopération judiciaire, d'enseignement supérieur, les TIC, l'économie et le commerce.