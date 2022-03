Le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up prend part, du 27 au 30 mars 2022 à Riyad (Arabie Saoudite), au Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC), a indiqué un communiqué du ministère.

«Le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up participe aux travaux du Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC), organisé du 27 au 30 mars 2022 à Riyad (Arabie saoudite)» a précisé le communiqué, ajoutant que le ministère «est représenté par son directeur des Start-up, Noureddine Ouadah et celui de l'Accélérateur public de startups «Algeria Venture», Sid Ali Zerrouki».

Ce congrès mondial vise à rassembler des entrepreneurs, des experts et des décideurs politiques en vue d'élaborer une feuille de route de l'entrepreneuriat mondial pour la période post-Covid-19.

Plus de 26 ministres du monde entier, des chefs d'entreprises, des économistes et des décideurs prendront part aux panels de discussion pour aborder nombre de thèmes importants dans le domaine de l'entrepreneuriat et les meilleures pra tiques à même de construire un système mondial en la matière.

En marge du GEC, l'Algérie, représentée par M. Ouadah, participera à une conférence ministérielle sur les start-up, afin d'évoquer les domaines de coopération en la matière, ajoute la même source.

Le ministère participera également à une table ronde ministérielle africaine sur le «Lancement des agendas de l'entrepreneuriat social en Afrique», qui sera organisée par le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

Le GEC vise en outre à créer une plate-forme qui permettra de promouvoir la coopération entre les Etats membres et les partenaires, afin d'explorer les moyens de libérer le potentiel du continent africain dans le domaine de l'entrepreneuriat social, et renforcer l'intégration régionale, conclut la source.