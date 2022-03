Les travaux de la rencontre nationale placée sous le thème «Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et les défis du marché de l'emploi» ont débuté hier à Alger avec pour objectif l'examen des mécanismes de renforcement de l'équation formation professionnelle-emploi.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yassine Merabi a supervisé le lancement des travaux de cette rencontre, en présence de plusieurs ministres et représentants de différents secteurs, établissements et organismes nationaux, ainsi que des représentants du patronat, du secteur de la formation et des organismes d'appui aux micro-entreprises.

Cette rencontre se veut un «espace d'approfondissement du partenariat» entre le département de la formation et les différents acteurs dans le domaine de la formation et de l'emploi, dans l'espoir de contribuer à la réalisation des objectifs et des projets visant à promouvoir la formation professionnelle et à renforcer les relations entre la formation et l'emploi, indiquent les organisateurs. C'est également une occasion pour «mettre à jour et activer les accords signés dans le domaine de la formation selon une nouvelle vision».

A l'ordre du jour de la rencontre figurent plusieurs thèmes, notamment «les potentialités du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et les perspectives de la formation dans le cadre de l'approche qualité-emploi», «les besoins des établissements économiques en matière de formation, l'employabilité et l'insertion professionnelle», «l'approche de la formation et de l'emploi dans le secteur de la formation», ou encore «l'équilibre nécessaire entre l'offre et la demande en termes d'offres dans le secteur de la formation».

Des communications sont également au menu du colloque sur les thèmes de «les micro-entreprises comme moteur du développement économique», «l'employabilité des diplômés du secteur et les rôles attendus du partenaire économique», et «le rôle du partenaire économique dans la réalisation de l'équation formation-emploi».

Cette rencontre prévoit des ateliers de travail sur «les mécanismes d'adaptation de la formation aux besoins du marché de l'emploi», «le rôle de l'accompagnement, potentialités et enjeux» et «les dispositifs de partenariat et voies d'activation et de développement des conventions sectorielles».

Les participants à ces ateliers débattront de ces axes en vue d'aboutir à des propositions permettant l'élaboration d'une approche pour l'établissement d'un partenariat efficace entre les différents secteurs et institutions concernés par la formation et l'emploi.

La rencontre sera sanctionnée par la signature de conventions entre le secteur de la formation professionnelle et des institutions économiques.

Une exposition des produits de nombreuses start-up dont les propriétaires sont diplômés d'établissements de la formation professionnelle de différentes wilayas du pays, a été organisée à cette occasion.

Dans son allocution, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a souligné que cette rencontre a pour objectif de «réaliser une synergie dans le système de formation et d'adapter ce dernier aux nouvelles tendances du modèle de croissance économique, mais aussi de contribuer au renforcement de l'équation formation-emploi».