Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a fait part, lundi à Alger, du projet d'élaboration d'une stratégie nationale de soutien et de développement de la formation, dans le but de renforcer les opportunités d'emploi au profit des jeunes.

Présidant les travaux du séminaire national sur la formation et les défis du marché de l'emploi, le ministre a indiqué que le secteur tend à «mettre en place une stratégie durable et efficiente entre le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels et les différents acteurs, en vue de soutenir et développer la formation, à l'effet de renforcer les opportunités d'emploi pour nos jeunes».

Pour le ministre, ce séminaire intitulé «le secteur de la formation professionnelle à l'heure des défis du marché de l'emploi», vise à mettre la Formation professionnelle en adéquation avec les exigences du marché local de l'emploi, outre d'être un moyen pour promouvoir les opportunités d'emploi des jeunes, en assurant une main d'œuvre qualifiée, et ce, en partenariat avec les en treprises économiques».

Dans ce contexte, M. Merabi a mis en avant l'importance de l'amélioration continue de la qualité et de l'efficience de la formation, de l'adoption d'une approche en vue de garantir la qualité au niveau des établissements de formation, ainsi que la nécessité d'une recherche continue de mécanismes adéquats et efficaces pour la formation pour répondre aux besoins du marché de l'emploi en termes de qualifications et compétences».

A ce propos, il a mis en avant l'importance d'adopter la formation par apprentissage, car «plus efficace, moins onéreuse et garantissant l'insertion professionnelle».

Le ministre a également jugé primordial de mettre en application les mécanismes d'accompagnement et d'orientation des diplômés vers le monde entrepreneurial, en renforçant, dira-t-il, les missions des «Maisons d'accompagnement», cet espace ouvert à l'échange d'informations entre les apprentis et les opérateurs économiques.

M. Merabi a invité, à ce propos, les responsables concernés à réfléchir à des mesures pratiques pour mettre en place des partenariats sectoriels, appelés à se développer, plus tard, via les accords de coopération.

A noter qu'il a été procédé, lors de cette rencontre, à la signature d'une convention entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), dans l'objectif de consolider les liens entre le secteur de la formation et les entreprises économiques.

Cette convention signée par le directeur de la Formation continue et des Relations intersectorielles, Mourad Necib et le président du CREA, Kamel Moula, devra assurer, entre autres, une main d'œuvre qualifiée pour satisfaire les besoins de l'économie nationale.