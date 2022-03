Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a appelé lundi à Tlemcen tous les responsables et membres de la communauté universitaire locale à prendre part aux projets essentiels inscrits au programme d’action du gouvernement.

Présidant une rencontre à la faculté de biologie de Tlemcen, le ministre a indiqué que ces projets ont trait à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique et à la santé des citoyens, invitant toutes les compétences scientifiques et chercheurs à proposer des projets de recherche qui servent le tissu économique de la wilaya et qui pourraient assurer l’excellence.

Abdelbaki Benziane a également invité la communauté universitaire à œuvrer à impulser une nouvelle dynamique de développement en créant des pôles d’excellence puisque, a-t-il souligné, "l'université est actuellement au cœur des enjeux sociaux et sociétaux".

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’adapter les offres de formation en licence, master et doctorat à la vision nouvelle adoptée par le secteur qui soient en adéquation avec les exigences du développement local.

Il a également exhorté la communauté universitaire à s’ouvrir davantage sur son environnement économique et social à travers l’intensification des relations de travail avec les entreprises économiques publiques et privées dans l’optique de réduire le taux de chômage et la création de nouvelles opportunités d’emplois pour les nouveaux diplômés universitaires.

Le ministre a, en outre, appelé à encourager l’esprit d’initiative et d’entreprenariat parmi les étudiants afin de bien les préparer à créer leurs propres entreprises et contribuer à la création des richesses.

D’autre part, lors de cette visite, Abdelbaki Benziane a inspecté le nouveau pôle universitaire de 4.000 places pédagogiques à Chetouane, partagé entre la faculté de médecine et les deux écoles supérieures de management et des sciences appliquées.

Ce nouveau pôle comprend également une résidence universitaire de 500 lits et une clinique dentaire. La délégation ministérielle avait également visité, au sein de la faculté de médecine, le nouveau centre de simulation qui facilitera la formation pratique des médecins et chirurgiens-dentistes.

A Mansourah, le ministre a inauguré une nouvelle résidence universitaire de 2.000 lits et posé la première pierre d’un second restaurant universitaire central de la wilaya, avant de visiter le nouveau siège du rectorat de l’université et le centre des étudiants où il a pris connaissance des divers projets initiés par les étudiants dans plusieurs domaines.

Ces nouvelles infrastructures pédagogiques seront opérationnelles à partir de la nouvelle rentrée universitaire 2022-2023. Elles constituent, avec toutes les autres infrastructures, un cadre idéal à même de donner à l’université une place centrale dans la dynamique de développement de la région.