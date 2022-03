Le ministre de l'industrie pharmaceutique Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a affirmé lundi à Alger que le renforcement de la coopération entre son secteur et l'Organisme algérien d'accréditation visait l'établissement de bases règlementaires structurées afin d'assurer la qualité et l'efficacité du consommable médical en Algérie.

Dans son allocution à l'ouverture d'une rencontre sur "la contribution de l'accréditation à la qualité des équipements médicaux", le ministre a expliqué que la conclusion d'une convention entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et l'Organisme algérien d'accréditation, en marge de la rencontre, permettrait "d'assurer une politique rationnelle d'évaluation de la conformité, à laquelle se réfèreront les opérateurs économiques et les entreprises publiques".

Cette convention découle également d'une politique qui vise, ajoute le ministre, à consacrer une volonté participative permettant de consolider et de renforcer des relations de coopération fondées sur des objectifs communs et des efforts mutuels pour améliorer la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales et pour préserver la santé publique.

M. Benbahmed a souligné que cette coopération comprendra un soutien technique afin de renforcer les capacités des laboratoires de contrôle de la qualité, la formation de cadres d'évaluation responsables de l'inspection et l'élaboration d'un programme prescrit pour l'accréditation des laboratoires de contrôle et / ou d'essais pour les entreprises pharmaceutiques agréés, selon les référentiels d'accréditation liés aux laboratoires d'expérimentation, d'analyses et d'étalonnage, et celui lié aux laboratoires de biologie médicale et aux organismes de contrôle.

Il permettra également, selon le ministre, de mettre en vigueur la norme internationale destinée à l'introduction des fournitures médicales sur le marché local, et l'accompagnement de la reconnaissance des laboratoires de contrôle qualité, et/ou d'expérimentations dans le domaine de l'industrie pharmaceutique aux niveaux national et international.

Pour sa part, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a estimé que cette coopération devra permettre aux entreprises nationales de répondre aux besoins du marché national et de chercher des marchés prometteurs, ajoutant que "l'accès à ces marchés s'effectuera conformément à des normes".

"Ces normes ne se concrétisent qu'après l'aval d'instances spécifiques qui permettent la régulation des produits étrangers qui font concurrence au produit local à travers des accréditations techniques à même de protéger le produit national et les entreprises publiques", a poursuivi le ministre. Le premier responsable du secteur a appelé, en outre, les entreprises productives à s'orienter vers l'accréditation, et ce, à travers l'accompagnement de son département ministériel et l’organisme algérien d’accréditation (Algerac).

Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, les signataires, en l'occurrence, le directeur général de l’ANPP, Kamel Mansouri et le DG d'Algerac, Noureddine Boudissa, ont plaidé pour la généralisation de l'accréditation au niveau national.

De son côté, M. Mansouri a appelé à la généralisation de l'accréditation à même d'être une habitude auprès des producteurs leur permettant d'éviter le recours à des accréditations étrangères très couteuses en devise, outre la réduction des délais d'accréditation".

Pour sa part, M. Boudissa a mis l'accent sur l'impérative généralisation de l'accréditation au niveau de tout le secteur pharmaceutique, public et privé, soulignant l'importance d' améliorer la qualité du produit pharmaceutique et de mettre en place les conditions à l'avenir de façon à permettre l'exportation de ces produits.