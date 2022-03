Le président russe, Vladimir Poutine, a donné des instructions pour prendre les mesures nécessaires pour changer la monnaie de paiement des approvisionnements en gaz en rouble russe, à partir du 31 mars, selon un communiqué publié lundi par le Kremlin.

Le communiqué, qui a été rapporté par des médias locaux officiels, indique que ces instructions ont été adressées par le président Poutine au Conseil des ministres, à la Banque centrale et à la société russe «Gazprom». La même source a souligné que «le gouvernement russe, en collaboration avec la Banque centrale de Russie et Gazprom, doit mettre en œuvre un ensemble de mesures pour changer en rouble russe la monnaie de paiement des livraisons de gaz naturel à l'Union européenne et à d'autres pays, qui ont pris des mesures restrictives contre les citoyens et un certain nombre d'instances juridiques russes». Mercredi dernier, le président Poutine a ordonné de convertir tous les paiements pour l'approvisionnement en gaz vers l'Europe vers la monnaie nationale russe «dès que possible», estimant qu' «exporter des biens russes à l'Union européenne ou aux Etats-U nis d'Amérique et recevoir des paiements en euros et en dollars, n'avait aucun sens». La décision a permis au rouble de compenser 20% de ses pertes face au dollar américain. Les experts estiment que le rouble va continuer à grimper, notamment que la décision inclut les exportations russes autres que le gaz