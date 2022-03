Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a mis en garde contre les répercussions des mutations et développements rapides ainsi que des fluctuations soudaines que le monde connaît aujourd'hui sur le développement, lesquelles, selon lui, peuvent affecter la sécurité alimentaire et énergétique.

Le chef de la diplomatie tunisienne a tenu ses propos dans son discours à distance lors des travaux de la réunion ministérielle préparatoire de la 8e session du Symposium international de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8), les 26 et 27 mars 2022. Dans son allocution, M. Jerandi a indiqué que ces changements avaient entraîné des défis multidimensionnels qui ont touché divers pays, soulignant la nécessité de soutenir les piliers de la paix et de la sécurité en Afrique, compte tenu de l'interdépendance étroite entre le développement et la stabilité. Le ministre tunisien a estimé que le TICAD représente un cadre exemplaire de partenariat entre les pays du continent africain et le Japon pour réaliser la relance économique et sociale. Il a égale ment réitéré la disponibilité permanente de son pays à s'engager dans toutes les voies susceptibles pour renforcer les relations afro-japonaises et établir des partenariats solides et une coopération économique efficace. M. Jerandi a notamment appelé à développer des programmes d'appui financier et technique pour accompagner les pays africains dans leurs efforts de développement. Le TICAD 8 aura lieu en Tunisie les 27 et 28 août 2022.