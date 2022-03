Le match ES Tunis- CR Belouizdad comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, groupe C, prévu le 2 avril prochain au stade Rades, se jouera à huis clos après la sanction infligée au représentant tunisien par la commission de discipline de la Confédération africaine de football lundi .

En effet, l'Espérance Sportive de Tunis a écopé de deux matchs à huis clos en tant que club organisateur et ce "pour le comportement inacceptable et récurrent de ses supporters" lors de sa double confrontation avec l'Etoile du Sahel disputée le 26 février et le 12 mars.

Les matchs concernés par le huis clos sont : Esperance Sportive de Tunis-CR Belouizdad (Algérie) prévu le 2 avril 2022 et le match des quarts de finale disputé à domicile, précise l'instance africaine dans un communiqué publié sur son site officiel. Le club Sang et Or devra également s'acquitter d'une amende de 20 000 USD. Ces sanctions ont été aggravées par une condamnation antérieure d'un match à huis clos avec sursis pour une infraction similaire lors de la demi-finale de la saison 2020/2 021 de la Ligue des Champions contre Al Ahly (Egypte), souligne la même source.

Pour rappel, le CR Belouizdad et l'ES Tunis et co-leaders et qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. La confrontation du 2 avril aura pour enjeu la première place du groupe C.