Le roi Abdallah II de Jordanie a plaidé lundi lors d'un entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour une solution "juste et globale" à la question palestinienne. "La région ne peut pas jouir de sécurité ou de stabilité sans une solution juste et globale à la question palestinienne, sur la base d'une solution à deux Etats", a affirmé le roi jordanien, d'après l'agence officielle palestinienne Wafa.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour vous entendre, pour savoir ce qu'il est nécessaire que la Jordanie fasse pour atténuer les défis et les obstacles auxquels vous faites face", a-t-il encore déclaré. La visite du roi de Jordanie à Ramallah s'inscrit "dans le prolongement de la politique de coordination et de concertation continues entre les deux hommes, pour faire face à tous les défis dans de nombreux dossiers d'intérêt commun", selon l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Le roi Abdallah II est arrivé au siège de la présidence palestinienne à Ramallah en compagnie du prince héritier Al Husse in Bin Abdullah II. Mi-mars, le roi de Jordanie avait souligné "la centralité" de la cause palestinienne, appelant à intensifier les efforts pour parvenir à une paix juste et globale, sur la base de la solution à deux Etats soutenue par la communauté internationale.