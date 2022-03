Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables participe à la Semaine du climat dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), qui a débuté lundi à Dubaï (Emirats arabes unis). Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables «représente l'Algérie à la Semaine du climat dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, du 28 au 31 mars 2022 à Dubaï (Emirats arabes unis)», selon un communiqué du ministère.

Cette participation à la Semaine du climat dans la région MENA vise à «tirer parti des contributions des instances internationales en faveur du Plan d'action pour l'accélération de la transition énergétique en Algérie», a précisé la même source.

L'Algérie a été invitée à cet événement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).