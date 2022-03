L'équipe nationale de football, sera devant l'ultime marche sur la route de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en recevant mardi son homologue camerounaise au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (20h30), dans le cadre des barrages (retour) des qualifications.

Vainqueurs à la surprise générale, lors de la première manche disputée vendredi au stade Japoma de Douala (1-0), les "Verts", sur leur lancée, devront terminer le boulot à Blida pour pouvoir valider leur ticket pour leur cinquième Mondial, après les éditions de 1982 (Espagne), 1986 (Mexique), 2010 (Afrique du Sud) et 2014 (Brésil).

Pour ce faire, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez devront rester vigilants face à des "Lions indomptables" qui n'auront rien à perdre, eux qui envisagent de jouer leur va-tout dans l'objectif de renverser la tendance et arracher une qualification inespérée.

L'équipe nationale qui a réussi à relever la tête, deux mois après une participation chaotique à la dernière CAN-2022, soldée par une élimination sans gloire dès le premier tour de la compétition, ne compte ri en laisser au hasard et aura à cœur de franchir le dernier obstacle avant une éventuelle cinquième participation à la plus grande messe du football mondial.

" Le Cameroun n'est pas une équipe simple, elle est forte et dispose d'individualités et de joueurs expérimentés.

Nos joueurs sont heureux de la victoire, mais tous savent qu'il nous reste encore un match d’une importance capitale.

Ils sont tous concentrés.

La qualification n’est pas encore obtenue", a prévenu Belmadi, à l'issue du match aller.

L'Algérie, qui a réussi à infliger vendredi au Cameroun sa première défaite en match officiel entre les deux pays", partira favorite sur le plan psychologique, et sera soutenue dans les tribunes par plus de 30,000 supporters, et cela pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19 en 2020.

Sur le plan de l'effectif, la sélection nationale sera privée des services du latéral gauche Ramy Bensebaïni, suspendu pour cumul de cartons.

Le sociétaire du Borussia M?nchengladbach devrait être remplacé sur le flanc gauche par Ahmed Touba.

De son côté, le défenseur central de l'ES Tunis Abdelkader Bedrane, blessé à la cuisse lors du match aller, reste incertain.

Côté adversaire, la première sur le banc du nouveau sélectionneur du Cameroun Rigobert Song s'est avérée un échec, lui qui espér ait entamer sa mission par une victoire.

Toutefois, l'ancien capitaine du Cameroun est loin de se déclarer vaincu : "Nous sommes rassurés que rien n'est encore fait.

Nous savons comment préparer le match retour et aller décrocher la qualification en Algérie", a-t-il indiqué.

Cette rencontre sera officiée par le Gambien Bakary Gassama, assisté de l'Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (1er assistant) et de l'Egyptien Mahmoud Aboulregal (2ème assistant).

Le quatrième arbitre est l'Egyptien Amin Mohamed Omar, alors que le commissaire au match est le Tunisien Boussairi Boujlel.

Enfin, la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage, ndlr) sera dirigée par la paire Allemande, composée de Marco Fritz (arbitre principal) et Christian Dingert (assistant).