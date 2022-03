Le secteur de la culture et des arts sera renforcé, dans la wilaya de Souk Ahras, par la réception de trois (3) infrastructures culturelles «avant la fin de l’année 2022», a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale du secteur. A ce propos, le directeur local de la culture et des arts, Tahar Arris, a indiqué à l’APS qu’il s’agit d’un théâtre de plein air, construit à proximité de la stèle commémorative Badji Mokhtar, à l’entrée de la ville de Souk Ahras, non loin du jardin public fréquenté par les familles. D’une capacité de 2.800 places, cette infrastructure culturelle abritera un pavillon administratif, des espaces consacrés aux activités culturelles et théâtrales, des halls réservés aux expositions et ateliers, en plus des équipements techniques concernant l’éclairage et la sonorisation, a-t-il souligné. Le même responsable a ajouté, dans ce même contexte, que cette nouvelle structure, dont les travaux de construction ont été achevés à 100 %, sera prochainement équipée.

Durant la même période, il est également prévu la réception d'un conservatoire de musique au niveau du plan d’occupation du sol (POS) n 10, au chef-lieu de wilaya, et dont les travaux sont en voie de finalisation, a révélé la même source.

Selon M. Arris, le Théâtre régional «Mustapha Kateb» de Souk Ahras, construit en 1931 et ayant fait l'objet d'une vaste opération de réhabilitation portant sur la réfection de l'étanchéité, le renouvellement des sièges, la scène, la sonorisation, l’éclairage, l’installation de la climatisation, l’aménagement des loges et la façade extérieure, ouvrira prochainement ses portes.

Les opérations de réhabilitation de ce théâtre de 650 places ont permis la préservation de son cachet architectural caractéristique et d'ajouter une touche esthétique qui fera de cet édifice un centre de rayonnement culturel, a estimé la même source.

Le secteur de la culture local a été renforcé par la réception récemment de la maison de la culture Tahar Ouettar qui dispose de trois grandes salles de spectacles et d'ateliers d’audiovisuel et de dessin, rappelle-t-on.