Le dialogue de réconciliation nationale en République centrafricaine (RCA) s’est achevé dimanche à Bangui avec plus de 600 recommandations proposées par les participants, rapportent lundi des médias.

Le dialogue de réconciliation nationale, censé mettre un terme aux problèmes sécuritaires qui secouent la RCA depuis 2013, s’est achevé avec plus de 600 recommandations proposées par les 450 participants qui, depuis le 21 mars, ont pris part aux travaux tenus dans les locaux de l’Assemblée nationale. Parmi les recommandations formulées et retenues dans le rapport final, figurent la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance et le progrès socioéconomique de la Centrafrique.

Les partisans du parti au pouvoir, le Mouvement des cœurs unis (MCU), avaient également proposé le changement de la Constitution.

Cette proposition a été rejetée notamment par la société civile.

Dans son discours de clôture, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a souligné que «le dialogue républicain a atteint ses objectifs», ajoutant que «les sceptiques et les fatalistes en tireront beaucou p de leçons». Le chef de l'Etat centrafricain a estimé que les travaux ont été caractérisés par «la franchise, la courtoisie et la tolérance». «Aucun sujet n’a été tabou. Vous n’avez rien occulté des heures sombres ou glorieuses de notre histoire commune», a-t-il relevé.