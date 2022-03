L'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani s'est félicité de la "réussite" de la visite d'Etat effectuée récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à Doha (Qatar), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l'étranger.

Le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a organisé, dimanche, une réception en l'honneur des chefs de délégations participant à la 20e édition du Forum international de Doha, au cours de laquelle il s'est félicité de la "réussite" de la visite d'Etat effectuée récemment à Doha par le Président Tebboune, mettant en avant "l'intérêt particulier qu'accorde la partie qatarie au suivi de la mise en œuvre des conclusions de cette visite", note la même source.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a transmis, par la même occasion, à l'Emir de l'Etat du Qatar, "les salutations fraternelles" du président de la République qui "lui souhaite bonne santé et au peuple qatari frère davantage de progrès et de prospérité".

A cette occasion, "Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a également chargé M. Lamamra de transmettre un message verbal au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a conclu le communiqué.