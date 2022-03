Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, avec lequel il a évoqué l'état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir pour répondre aux attentes des deux peuples, a indiqué un communiqué du Conseil.

M. Goudjil a reçu au siège du Conseil de la nation, l'ambassadeur cubain Armando Vergara Bueno qui lui rendu une visite de courtoisie, a précisé le communiqué, ajoutant que la rencontre a permis d'"évoquer l'état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir pour répondre aux aspirations des deux peuples".

Rappelant "les relations historiques entre les deux pays qui remontent à la période d'avant le recouvrement de la souveraineté nationale et l'appui inconditionnel qu'elle a reçu de la révolution cubaine", le président du Conseil a relevé que "ces relations privilégiées sont marquées par une convergence des vues entre les deux pays et leur attachement à diversifier et élargir les domaines de coopération sous la direction des présidents, Abdelmadjid Tebboune et Miguel Diaz-Ca nel".

Pour sa part, l'ambassadeur cubain a mis en avant "les relations exceptionnelles entre les deux pays amis et les positions fermes et historiques de l'Algérie en faveur de Cuba, notamment en ce qui concerne le blocus économique imposé contre son pays", affirmant que "les relations bilatérales, profondes et permanentes, resteront une fierté pour l'Etat et le peuple cubain". S'agissant de la coopération bilatérale, les deux parties se sont félicité "du niveau élevé atteint par la coopération médicale entre l'Algérie et Cuba qui fêteront l'année prochaine le 60e anniversaire de la 1ère mission médicale cubaine en Algérie en 1963, venue offrir son aide à l'Algérie".

Les deux parties ont en outre mis en avant le "niveau de coopération algéro-cubaine dans le domaine sportif à travers le recours à des experts ayant fait des résultats probants", appelant à "davantage d'efforts pour concrétiser une coopération économique au niveau des relations politiques et historiques profondes liant les deux pays".

Elles ont procédé également à un échange de vues sur nombre de questions internationales d'intérêt commun, réitérant leur soutien en faveur des causes justes au monde ainsi qu'au droit des peuples à l'autodétermination conformément aux résolutions de la légalité internationale, d'après le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont mis l'accent sur "le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant ayant Al Qods pour capitale".

Elles ont insisté aussi sur la nécessité "d'intensifier la coordination et la solidarité dans un contexte de mutations accélérées survenues sur la scène internationale". "L'ordre mondial hérité de la Deuxième Guerre mondiale est révolu", a souligné M. Goudjil, faisant savoir que "le monde connait de profondes mutations géostratégiques.

Les pays du tiers-monde devront mieux se préparer".

Le président de la Haute chambre du Parlement a mis l'accent sur "l'importance de s'inspirer des principes des pays Non-alignés appelant à la consécration de la paix et la sécurité internationales loin des calculs restreints de l'ère de la guerre froide".

Mettant en exergue "l'importance que revêt la coopération parlementaire en matière de consolidation des relations bilatérales", les deux parties ont réitéré leur attachement à établir un dialogue permanent dans le cadre du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Cuba et coordonner les positions au sein des fora internationaux au mieux des intérêts communs des pays amis".