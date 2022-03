La solidarité du peuple italien avec la Guerre de libération nationale a été soulignée, dimanche à Alger, par des intervenants italiens ayant consacré leur recherche à la Révolution du 1er Novembre 1954 et aux pratiques de torture exercées par les autorités de l'occupation françaises à l’encontre des Algériens.

Intervenant dans le cadre de la 25e édition du salon international du livre d'Alger (SILA), l’auteur et universitaire Andrea Brazzoduro a évoqué des "preuves tangibles" attestant du soutien des Italiens à la cause algérienne, citant la campagne de soutien lancée en 1958 par le journal "l'Unita" pour la libération d’Henri Alleg, incarcéré en 1956 par l’administration coloniale française pour avoir soutenu la Révolution algérienne.

"Des centaines de militants italiens, dont des ouvriers et des étudiants, ont soutenu cette figure de la résistance et, à travers elle, ils ont directement soutenu la cause de la lutte du peuple algérien", a fait observer l’auteur de "Mémoires de la Guerre d’Algérie", assurant que le film "La bataille d'Alger" de l’Italien Gillo Pontecorvo avait "marqué des générations d’Italiens".

De son côté, Caterina Roggero, chercheur universitaire, est intervenue autour de son ouvrage édité en 2013 et intitulé "L’Algérie au Maghreb, la guerre de libération et l’unité régionale" dans lequel elle évoque un médecin italien, Silvio Pampiglione, ayant travaillé à l’hôpital d’El-Bayadh en Algérie, au lendemain de l’indépendance du pays, où il a recueilli des témoignages auprès d’une centaine d’Algériens ayant subi les pires tortures des forces d’occupation françaises.

Ce médecin a rapporté "des détails terribles sur les méthodes de torture exercées par la France coloniale", indique-t-elle, avant d’évoquer le livre d’Henri Alleg "La Torture" dont l’impact a été "important" en France et ailleurs, annonçant, à l’occasion, la réédition en Italie de cet ouvrage.

Directeur de la Fondation Feltrinelli, Tarantino Massimiliano, est revenu sur l’importante contribution de l’éditeur, intellectuel et libraire, Jean Jacques Feltrinelli, à la cause algérienne en mettant au profit de celle-ci la culture et les livres, en vue de "susciter l’intérêt de l’opinion publique italienne pour la lutte libératrice des Algériens", citant, entre autres écrits, "Les Algériens en guerre".