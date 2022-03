Le président du Front El Moustakbel Abdelaziz Belaïd a appelé samedi à partir de Mascara les élus de son parti «à respecter leurs engagements» pris lors de la campagne électorale, à «œuvrer au service de l’intérêt général» et à «améliorer les conditions de vie des citoyens».

Lors d’une rencontre avec les élus du Front d’El Moustakbel de la wilaya de Mascara, tenue à la salle des fêtes de la ville de Mohamadia, Abdelaziz Belaïd a souligné que «le devoir politique et moral impose aux élus APC et APW lors des dernières élections locales, le respect des promesses et engagements tenus devant les citoyens lors de la campagne électorale.

Tout doit être mis en œuvre pour leur matérialisation sur le terrain, en collaboration avec différentes instances au niveau des communes et des wilayas».

«Respecter ses engagements est un principe fondamental adopté par notre parti et visant la moralisation de l’acte politique, la promotion de l’exercice politique dans l’esprit d’une compétition noble et la présentation de solutions et idées pour dépasser les différentes crises», a estimé le président du Front El Moustakbel.

Par ailleurs, Abdelaziz Belaïd a plaidé pour «un équilibre entre différentes autorités au niveau local et central pour qu’elles soient au service du pays et du citoyen», comme il a appelé à «renforcer les prérogatives des élus locaux à travers la révision du code communal et wilayal, leur protection dans l’exercice de leurs missions, la mise à leur disposition de moyens et un accompagnement nécessaires pour prendre en charge les préoccupations des citoyens».

Enfin, le président du Front El Moustakbel a rappelé que son parti «se base sur des militants intègres, un programme solide et riche visant l’édification d’une Algérie forte avec des institutions fortes à tous les niveaux».