Le vice-président du Mouvement national El-Bina, Ahmed Dane, a appelé samedi à partir de la wilaya Batna, à «la nécessité de conjuguer les efforts pour relancer le développement local».

Présidant une rencontre régionale des élus de son parti des assemblées locales des wilayas de l’Est du pays, M. Dane a estimé que «l’Algérie d’aujourd’hui est assez grande pour tous et a besoin de tous pour booster le développement et promouvoir l’économie nationale».

Et d’ajouter : «Nous ne pouvons pas y arriver seuls et les autres partis non plus ne peuvent pas relancer le développement local seuls, c’est pourquoi le Mouvement El-Bina réitère chaque fois son appel à faire des alliances au sein des assemblées populaires communales et de wilaya et entre ces assemblées, l’administration, la société civile et les partis pour un développement durable».

«Les assemblées communales et de wilaya sont fondamentales pour la consolidation et la cohésion du front intérieur grâce à leur capacité à promouvoir la confiance entre elles et les citoyens», a considéré M. Dane durant la rencontre placée sous le slogan «Par l’unité et le développement, nous construisons la patrie».

Après avoir rappelé les principes de sa formation politique, l’intervenant a indiqué que «le projet du Mouvement El-Bina repose sur la construction de l’Algérie progressivement et sans exclusion des cadres, en plus de contribuer à la délivrer de la corruption et des corrupteurs».

M. Dane a également estimé que le pays a besoin aujourd’hui des «efforts de tous ses enfants et ses potentialités pour bâtir un état fort et un avenir meilleur».

Concernant la rencontre régionale des élus de son parti des assemblées locales des wilayas de l’Est du pays, la 5ème rencontre du genre à l’échelle nationale, celle-ci vise, selon les cadres du parti, à accompagner les élus locaux, et à les renforcer en les dotant de cadres légaux et de la vision du parti de sorte à accomplir pleinement leurs missions pour contribuer au développement local.