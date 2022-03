La mosquée est «une des forteresses de protection, de préservation du pays et de renforcement du référent religieux», a affirmé samedi de Chlef le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi .

«La mosquée est devenu un rempart et une des forteresses de protection du pays. Elle œuvre pour la promotion du référent religieux et tout ce qui est susceptible de renforcer la dimension nationale», a déclaré M. Belmehdi dans son intervention à l’ouverture d’une conférence nationale, de deux jours, réunissant des cadres des Affaires religieuses et des wakfs.

Après avoir souligné que «beaucoup ont tenté, par le passé, de faire de la mosquée un moyen de destruction du pays (...)», le ministre a estimé que la «restitution de la mosquée a permis, aujourd'hui, à ce lieu de culte d'être un moyen d’accompagnement de la Nation dans sa renaissance et de participer, à travers le message, à sa protection et à sa sauvegarde (nation) et d'éviter que la Fatwa soit un moyen pour faire couler le sang».

A travers la Commission ministérielle de la Fatwa, les services du ministère des Affair es religieuses et des Wakfs, a relevé M. Belmehdi, ont pu instaurer une «opinion publique commune, renforcer le référent religieux et l'ajuster comme il se doit». Evoquant l'Institut d’Ain Madhi, à Laghouat, dédié à l'enseignement de la jurisprudence aux étudiants algériens et étrangers, le ministre a annoncé l'ouverture «prochaine» de lignes aériennes à partir de pays africains vers Laghouat, considérant ce fait comme une preuve de «la coordination de l’action du ministère avec le plan d'action du gouvernement pour la protection et la préservation du référent religieux «.

S’agissant de la conférence nationale à laquelle il a assisté, M. Belmehdi a estimé qu'il s'agit «d'un important atelier» pour examiner, avec les cadres du ministère, les «réalisations et les développements en cours dans le secteur et aussi pour finaliser les procédures administratives concernant les directions installées dans les dix nouvelles wilayas du pays».

A noter que la wilaya de Chlef abrite une conférence nationale des cadres des Affaires religieuses et des wakfs, avec au programme des ateliers sur le discours religieux, la Zakat, les Wakfs et les préparatifs du mois de Ramadhan.

Au terme de sa visite, M. Belmehdi a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de la mosquée « El Oumma « à la cité B ensouna de Chlef.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a procédé, hier vendredi, à l'inauguration de la mosquée «El-Khoulafaà el-Rachidine», dans la commune de Chettia, avant de prononcer le sermon de la prière du vendredi.