Un programme d’appui aux incubateurs des universités algériennes a été initié par l'Agence nationale des parcs technologiques (ANPT) en collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie et le Centre pour l'innovation et l'entrepreneuriat de l'université de Floride, indique dimanche un communiqué de l'ANPT.

Ce programme de formation en mode virtuel au profit des responsables des incubateurs de 19 universités algériennes, réparties sur 14 wilayas, se poursuivra jusqu’au 30 du mois en cours pour fournir à ces responsables "une vue d'ensemble et un historique général de l’activité d’incubation, ainsi que les meilleures pratiques des programmes d'incubation réussis", précise la même source.

Le programme aborde également "les différentes phases de développement et de croissance des incubateurs au fil des ans, ainsi que les services que ces incubateurs offrent aux étudiants entrepreneurs, alors que le contenu du cours est enrichi par des discussions pratiques", note le communiqué, ajoutant que les quatre experts américains qui assurent les sept modules de formation disposent d'une "expérience avérée" dans le domaine de l’incubation et l’accompagnement des startups et porteurs de projet, ainsi que dans la création et la gestion des incubateurs.

L'ANPT a relevé que "compte tenu du succès de cette première expérience et la satisfaction de tous les participants, d’autres sessions seront organisées".

Pour rappel, l'ANPT, placée sous la tutelle du ministère de la Poste et des Télécommunications, est chargée notamment d’œuvrer pour la mise en place d’un écosystème des technologies de l'information et de la communication (TIC) au niveau national à même de permettre le développement et l’épanouissement de l’activité économique dans le secteur des TIC.