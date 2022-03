La Société algérienne d'électricité et de gaz "Sonelgaz-Distribution" a annoncé, dimanche, dans un communiqué, l'annulation du prépaiement des redevances de raccordement des exploitations agricoles à l'énergie électrique.

"En application des directives des hautes autorités du pays et en concrétisation du programme du Président de la République, la Société Algérienne d'Electricité et de Gaz +Sonelgaz-Distribution+ annonce qu'elle a entamé le raccordement des exploitations agricoles à l'énergie électrique (haute et basse tensions), sans obliger les services agricoles à prépayer les redevances de raccordement, et ce à compter du 15 mars 2022".

Dans ce contexte, la société a précisé qu'elle avait donné des instructions aux Directions de distribution de l'électricité et du gaz à travers le territoire national, pour "différer le paiement du coût de raccordement, et entamer la mise en service de tous les raccordements réalisés au profit des exploitations agricoles, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et ceux réclamés par les services des Directions de l'agriculture".

"Cette mesure s'inscrit dans le cadre du parachèvement des mesures d'accompagnement qu'elle a prises afin de soutenir et d'accompagner le développement du secteur agricole dans le pays", indique le communiqué.