La Société générale assurance méditerranéenne (GAM) a annoncé l'ouverture de la première fenêtre du marché Takaful en Algérie, comportant l'offre de 40 polices d'assurance. Lors de la cérémonie d'annonce des détails de ce nouveau produit d'assurance, la première police d'assurance a été établie au nom du vice-président du Conseil d'administration, Ahmed Hadj Mohamed qui a indiqué, à l'occasion, que le but de la création de cette fenêtre, est d'attirer une nouvelle catégorie d'assurés, qui refuse l'assurance classique pour des raisons religieuses, tout en la convainquant de se diriger vers l'assurance contre les risques, à travers la fenêtre Takaful. La généralisation de ce type de produits devra consolider le recours aux assurances contres les risques possibles, a indiqué le vice-président du Conseil d'administration qui estime que ce type d'assurance est fondé sur la contribution des assurés à un fonds spécial destiné à la gestion des risques, à travers le versement des cotisations avec des valeurs fixées, selon la nature de l'assurance. GAM a obtenu le certificat de conformité au 40 polices d'assurance Takaful, octroyé par l'Autorité nationale de la fatwa auprès du Haut conseil islamique (HCI). Ces polices d'assurance comportent, à titre d'exemple, les assurances sur les véhicules, les habitations, les magasins, les PME, les travaux, les investissements, les structures maritimes, les transports, les activités agricoles, ainsi que les assurances sur des équipements, des usines, l'industrie, la responsabilité civile des sociétés et autres. Ce type d'assurance est destiné pour les sociétés publiques et privées et pour les particuliers, en vue de couvrir les dommages qui sont occasionnés aux biens, les responsabilités civiles des particuliers et les entreprises. L'accés à la souscription aux police d'assurance générale Takaful, se fait à travers 172 agences de la GAM, réparties sur tout le territoire national, et ce, à partir du moi d'avril. Selon M. Ahmed Hadj Mohamed, la société GAM est la première société qui lance l'assurance générale Takaful, après la promulgation du décret présidentiel fixant les conditions et modalités d'exercice de l'assurance Takaful, en l'année 2021, et l'obtention de l'approbation du ministère des Finances pour la fenêtre du Takaful général. A rappeler que la GAM pratique des opérations d'assurance contre les dommages sur le marché algérien, depuis plus de 20 ans, avec un portefeuille de large gamme, emploie 330 travailleurs et gère 172 agences réparties à travers les 58 wilayas.