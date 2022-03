Plus de 500.000 primo-demandeurs d'emploi bénéficieront de l'allocation chômage à partir de lundi au niveau national, a indiqué dimanche le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), Abdelkader Djaber. "Plus de 580.000 primo-demandeurs d'emploi bénéficieront de l'allocation chômage à partir de lundi au niveau national, dont 44 % sans qualification professionnelle, 36 % diplômés universitaires et 20 % diplômés de la formation professionnelle", a précisé M. Djaber dans une déclaration à l'APS. Evoquant les primo-demandeurs sans qualification professionnelle représentant 44 %, le même intervenant a indiqué que cette catégorie bénéficiera de programmes de formation à court terme afin de lui permettre d'acquérir des compétences dans des spécialités en adéquation avec les offres d'emploi disponibles et partant faciliter leur insertion dans le monde de l'emploi. Pour les primo-inscrits sur la plateforme électronique "Minha" depuis le 25 février dernier pour bénéficier de l'allocation chômage, leur nombre a atteint 1.180.000 personnes dont 92 % ayant obtenu leur rendez-vous pour se rendre aux agences locales de l'emploi, alors que 9 % ont vu leur demande refusée, car ne remplissant pas certaines conditions. Par ailleurs, M. Djaber a rappelé "la convention signée récemment entre l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) et Algérie Poste, qui a permis l'ouverture de plus de 170.000 comptes courants postaux (CCP) au profit des demandeurs d'emploi inscrits au niveau de l'ANEM et qui ne possédaient pas de compte CCP". L'ANEM a également enregistré "8.700 appels téléphoniques via le numéro vert (30-05), en vue de demander des renseignements sur l'allocation chômage", a-t-il ajouté. Le DG de l'ANEM a, en outre, affirmé que "l'allocation chômage sera perçue par le bénéficiaire jusqu'à ce qu'il obtienne un poste d'emploi", annonçant la mise en place d'un programme "d'accompagnement individuel" au profit des primo-demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation chômage, et ce, en vue de les aider à mettre en valeur leur savoir-faire et leur assurer une orientation "exacte" sur la base de leurs qualifications vers les offres d'emploi disponibles, dans le but de faciliter leur insertion professionnelle.