L'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies au Yémen, Hans Grundberg, a déclaré que l'ONU s'efforçait de trouver une solution définitive à la crise yéménite à travers la recherche d'un consensus impliquant toutes les parties au conflit.

"Les Nations unies s'efforcent de parvenir à une solution finale à la crise yéménite à travers un consensus de toutes les parties", a déclaré Grundberg lors du Forum international de Doha, au Qatar. L'émissaire onusien a en outre indiqué que les Nations unies "tentent de résoudre la crise au Yémen en recherchant une approche globale qui tienne compte des aspects et des influences économiques dans ce conflit, liés à l'aspect politique et aux grands besoins du peuple yéménite". Le défit au Yémen réside, d'après le diplomate onusien, "dans la désintégration de la majorité des institutions de l'Etat, qui a affaibli l'autorité et le peuple". Hans Grundberg a expliqué qu'au cours des trois premières années du conflit, les parties belligérantes ont respecté la neutralité des institutions économiques et les ont tenues à l'écart du conflit, mais avec la durée de la guerre, il était difficile pour les parties en conflit de maintenir cette neutralité. Par ailleurs, l'envoyé de l'ONU pour le Yémen a qualifié le conflit au Yémen comme l'"un des conflits les plus complexes" de la région en raison de "la multiplicité des fronts de conflit". Les déclarations de l'envoyé de l'ONU interviennent quelques jours après que le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a annoncé le lancement d'une initiative visant à organiser des consultations inter-yéménites dans la capitale saoudienne, Ryadh, du 29 mars au 7 avril 2022. Le conflit au Yémen oppose depuis 2014 les forces du gouvernement reconnu par la communauté internationale, au mouvement Ansarullah dit (Houthi) qui a pris le contrôle d'une partie du territoire, dont la capitale Sanaa. Jusqu'à la fin de 2021, la guerre a causé la mort de 377.000 personnes et a coûté 126 milliards de dollars à l'économie du Yémen, tandis qu'environ 30 millions de personnes sont devenues dépendantes d'aides dans l'une des pires crises humanitaires au monde, selon les estimations des Nations unies.